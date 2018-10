Algier (AFP) Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika hat an seinem Krankenbett in einer Pariser Klinik Besuch von Regierungschef Abdelmalek Sellal und Generalstabschef Ahmed Gaid Salah erhalten. Wie das algerische Staatsfernsehen am Dienstagabend berichtete, reisten Sellal und Salah nach Paris, um sich nach dem Wohlergehen des Staatschefs zu erkundigen. Bouteflika war nach einem Schlaganfall Ende April zur Behandlung nach Paris gebracht worden.

