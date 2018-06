Los Angeles (dpa) - Sonys neue Playstation 4 wird zum Weihnachtsgeschäft für 399 Euro in den Handel kommen. Das teilte Sony am späten Montagabend zum Start der Spielemesse E3 in Los Angeles mit. Damit liegt die Konsole um rund hundert Euro unter dem Preis der Xbox One, die Microsoft kurz zuvor ab November für einen Preis von 499 Euro angekündigt hatte.

Auf eine Online-Authentifizierung, wie sie Microsoft für die Xbox One vorgesehen hat, wird Sony verzichten - und sich damit die Gunst vieler Spielefans sichern. Die Konsole müsse nicht ans Internet angeschlossen werden, um damit Spiele zu spielen, sagte John Tretton, Amerika-Chef von Sony Computer Entertainment am Montag. "Sie wird nicht ihren Dienst aufgeben, wenn der Spieler sich nicht alle 24 Stunden authentifiziert hat", sagte Tretton. Microsoft war mit entsprechenden Plänen in die Kritik der Spielegemeinde und von Datenschützern geraten. Die Xbox One soll ohne ständige Internet-Verbindung nur zeitlich begrenzt nutzbar sein.

Über die Online-Verbindung will Microsoft auch automatisch erkennen, ob ein Spiel neu oder gebraucht gekauft wurde. Den Spieleherstellern will das Unternehmen überlassen, ob diese die Nutzung von gebrauchter Software erlauben. Wenn nicht, könnte das Abspielen unterbunden werden. Von diesem umstrittenen Punkt will Sony indirekt profitieren: Mit der Playstation 4 könnten ohne Beschränkung auch gebrauchte Spiele gespielt werden, betonte Tretton.

Mit exklusiven Spieletiteln wie "The Order 1886", "Killzone", "Second Son", "Driveclub" oder "Knack" will Sony die Fangemeinde für die neue Konsole gewinnen. In Los Angeles gewährte das Unternehmen einen ersten Blick auf das neue Gerät. Die Playstation 4 kann mit ihrem neuen Design ebenfalls wie ihre Vorgängerin flach oder hochkant aufgestellt werden. Nähere technische Details nannte Sony aber zunächst nicht.

Sony setzt bei der Playstation 4 stark auf Medieninhalte aus dem eigenen Haus. Sony Pictures werde ein neues Film-Angebot exklusiv für die Playstation 4 aufbauen, kündigte Michael Lynton, Chef von Sony Corporation und Sony Pictures Entertainment an. Sony Pictures werde alles dafür tun, um die neue Konsole zum Erfolg zu führen. Die Konsole soll zum Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr in den Handel kommen, voraussichtlich zeitgleich mit Microsofts neuer Xbox One.

Neben exklusivem Spielfilmmaterial soll die Playstation 4 auch auf TV-Inhalte von Netflix zugreifen. Auch der Musik-Service Music Unlimited mit rund 20 Millionen Songs sowie Video Unlimited steht den Nutzern zur Verfügung. Sony will aber dennoch den Schwerpunkt auf Spiele legen. In erster Linie sollen alle Klassen von Spielern angesprochen werden, betonte Andrew House von Sony Computer Entertainment mit Blick auf den Konkurrenten Microsoft. Dieser will die Xbox One als ein Medienzentrum fürs Wohnzimmer etablieren. Das hatte dem Unternehmen bereits Kritik aus der Spielergemeinde eingebracht.

