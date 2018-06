Hamburg (AFP) Die Material-Versorgung der Einsatzkräfte in den deutschen Hochwassergebieten an der Elbe erfolgt mittlerweile aus ganz Europa. "Die Sandsäcke kommen inzwischen aus aus Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Frankreich", teilte der Katastrophenschutzstab des niedersächsischen Landkreises Lüneburg am Dienstag mit. Eine Beschaffung in Deutschland sei mittlerweile unmöglich geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.