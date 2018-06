Berlin (AFP) Angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Maria Böhmer (CDU), den Mittelstand aufgefordert, Vielfalt in Unternehmen stärker zu fördern. Vielfalt in Unternehmen sei ein "Standortfaktor", sagte Böhmer zum Auftakt des ersten Deutschen Diversity-Tags am Dienstag in Berlin. "Wir brauchen angesichts der demografischen Entwicklung gut ausgebildete Fachkräfte." Werben müsse die Politik dafür noch im "Bereich der kleinen und mittelständischen Unternehmen", sagte Böhmer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.