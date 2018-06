Paris (AFP) Die Kaffeekapseln von Nestlé bekommen neue ernsthafte Konkurrenz: Der US-Lebensmittel-Konzern Mondelez, hervorgegangen aus Kraft, will in Deutschland Kaffeekapseln auf den Markt bringen, die in die Nespresso-Maschinen des Schweizer Rivalen passen, wie Mondelez am Dienstag mitteilte. Verkaufsstart sei in der zweiten Jahreshälfte. Das Unternehmen wolle auf dem wachsenden Markt seine Position stärken.

