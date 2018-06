Frankfurt/Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gibt den Spielplan der 51. Bundesliga-Saison am 21. Juni bekannt. Dies teilte die DFL am Dienstag mit. Im Rahmen einer Pressekonferenz mit Geschäftsführer Andreas Rettig um 12.00 Uhr werden auch die Ansetzungen der 2. Bundesliga veröffentlicht. Die Vorstellung der Spielpläne wird live im Internet übertragen.

Die Spielzeit 2013/14 der deutschen Eliteklasse beginnt am Freitag, den 9. August, mittlerweile traditionell mit einem Heimspiel des deutschen Meisters. In der 2. Bundesliga geht es bereits drei Wochen früher mit drei Freitagspartien am 19. Juli los.