Oslo (SID) - Auch dank Bundesliga-Profi Per Skjelbred hat die norwegische Fußball-Nationalmannschaft ihr letztes Spiel vor der Sommerpause gewonnen. Der Mittelfeldspieler des Hamburger SV erzielte beim 2:0 (1:0)-Testspielsieg gegen Mazedonien in der 9. Minute das wegweisende Führungstor. Daniel Braaten (79.) traf zur Entscheidung.

Ernst wird es für Norwegen wieder am 6. September: In der Qualifikation zur WM 2014 in Brasilien braucht der Vierte der Gruppe E unbedingt einen Sieg gegen Schlusslicht Zypern.