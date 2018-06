Barcelona (SID) - In den Transferpoker um Torjäger Robert Lewandowski von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund steigt möglicherweise auch der spanische Champion FC Barcelona ein. Laut des Onlineportals Punto Pelota ist das Team um den viermaligen Weltfußballer Lionel Messi ebenfalls an einer Verpflichtung Lewandowskis interessiert.

Der 24-Jährige selbst will allerdings zu Triple-Gewinner Bayern München wechseln, ein Transfer in diesem Sommer ist allerdings laut BVB-Führung ausgeschlossen. Lewandowski ist noch bis 30. Juni 2014 an die Borussia vertraglich gebunden und besitzt keine Ausstiegsklausel. Als mögliche Ablösesumme für den polnischen Nationalstürmer sind 30 Millionen Euro im Gespräch.

Außer Barcelona hatte bereits der Erzrivale Real Madrid Interesse bekundet, nachdem der BVB-Star im Halbfinalhinspiel der Champions League gegen die Königlichen als vierfacher Torschütze im Alleingang den 4:1-Triumph unter Dach und Fach gebracht hatte. Allerdings hatte Barca erst kürzlich für 57 Millionen Euro den brasilianischen Superstar Neymar vom FC Santos unter Vertrag genommen. Damit verfügen die Katalanen bereits über das Offensiv-Traumduo Messi/Neymar.

Lewandowski selbst gibt trotz der klaren Ansage von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Hoffnung auf einen vorzeitigen Wechsel zum FCB nicht auf. "Ich glaube nicht, dass das eine definitive Entscheidung ist. Ich denke, das wird sich noch ändern", sagte der 24-Jährige bei einem Sponsorentermin am Montag in Warschau: "Derzeit ist die Lage so, dass ich in Ferien bin! Ich erhole mich und hoffe, dass ich einen weiteren Schritt nach vorne machen werde und dass sich vielleicht etwas ändern wird."

Watzke hatte einen vorzeitigen Wechsel Lewandowskis zum FC Bayern ausgeschlossen, einen Transfer zu anderen Klubs aber offen gelassen. "Wir wollen mit allen Beteiligten eine Konsens-Lösung finden. Deshalb sage ich jetzt nicht, er bleibt definitiv und das ist so für alle Tage. Aber er wird 2013 sicher nicht nach München wechseln", sagte Watzke der Bild.

Torjäger Lewandowski und seine Berater hatten indes aber immer wieder durchblicken lassen, dass Lewandowski nur zum Triple-Sieger nach München wechseln wolle und dies schon zur kommenden Saison. Dass Lewandowski eine Erlaubnis von der Dortmunder Klubführung für einen sofortigen Wechsel nach München erhalten hat, bestritt Borussias Sportdirektor Michael Zorc am Dienstag in den Ruhr Nachrichten: "Eine solche Zusage gab es nicht."