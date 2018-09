Berlin (dpa) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat seinen Vertrag beim Red-Bull-Team vorzeitig um ein Jahr bis Ende 2015 verlängert. Das gab der Rennstall bekannt.

Vettel fährt seit 2009 für das Team des österreichischen Getränkekonzerns und wurde zuletzt dreimal in Serie Weltmeister. Auch in dieser Saison führt er nach sieben von 19 Rennen die WM an.