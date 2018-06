Wien (dpa) - Eric Clapton hat wegen eines Bandscheibenvorfalles sein Konzert in Wien kurzfristig abgesagt. Das teilten die Veranstalter mit. Der einzige Österreich-Auftritt des britischen Sängers und Gitarristen war ausverkauft. Ein Ersatztermin wird nun gesucht. Clapton tourt mit seinem aktuellen Programm seit März. Am Sonntag spielte er in der Münchner Olympiahalle. Ob der Auftritt in der Stuttgarter Schleyerhalle morgen ebenfalls ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

