Köln (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft will in der EM-Qualifikation ein Desaster verhindern. Um sicher die Endrunde im Januar in Dänemark zu erreichen, muss zunächst in Montenegro um 20.00 Uhr ein Sieg her.

Nachdem die Brose Baskets Bamberg einen Fehlstart in die Finalserie gerade noch verhindert haben, geht es im zweiten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft bereits um eine Vorentscheidung. Doch die EWE Baskets Oldenburg haben Morgenluft gewittert und werden ab 20.15 Uhr dagegenhalten.

Beim Rasenturnier in Halle/Westfalen und in Nürnberg kommt es zu interessanten Duellen aus deutscher Sicht. Cedric-Marcel Stebe trifft auf den Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer, Mischa Zverev bekommt es mit Mirza Basic zu tun. In Nürnberg duellieren sich die deutschen Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges und Andrea Petkovic. Annika Beck trifft auf die Italienerin Karin Knapp.