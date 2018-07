London (SID) - Benjamin Becker (Orscholz) ist in die zweite Runde des ATP-Turniers in London eingezogen. Der 31-Jährige setzte sich nach 1:52 Stunden gegen den Australier Bernard Tomic mit 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4) durch und trifft bei der mit 683.665 Euro dotierten Rasenveranstaltung nun auf Lukas Rosol (Tschechien). Weitere Deutsche sind im altehrwürdigen Queen's Club nicht am Start. Dort gab es bislang fünf deutsche Siege, viermal triumphierte Boris Becker, einmal Michael Stich.