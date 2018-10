Offenbach (dpa) - Heute scheint in der Nordhälfte neben lockeren Wolkenfeldern vielerorts die Sonne. Nach Süden zu ist es wolkiger und vor allem südlich des Mains entwickeln sich im Tagesverlauf einzelne Schauer oder kurze Gewitter, bevorzugt im Bergland.

Die Temperaturmaxima liegen zwischen 18 und 24 Grad, im Bergland und an der See bleibt es kühler, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Von Schauerböen abgesehen weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord.