Stuttgart (dpa) - Trotz seines Sparkurses in der schwächelenden Autosparte will Daimler allein in diesem Jahr eine Milliarde Euro in sein größtes Pkw-Werk in Sindelfingen investieren. Darin enthalten seien bereits die Kosten für die neue Generation S-Klasse.

"Hier ist unser Kompetenzzentrum der Ober- und Luxusklasse", sagte Konzernchef Dieter Zetsche am Mittwoch zum Produktionsstart der überarbeiteten S-Klasse. "Das soll auch so bleiben - auch wenn die Lage der Automobilindustrie in Europa nach wie vor schwierig ist."

Daimler macht - wie anderen Autobauern auch - die Absatzkrise in Europa zu schaffen. Die Schwaben wollen in der Pkw-Sparte bis Ende nächsten Jahres rund zwei Milliarden Euro sparen.