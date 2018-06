Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur EM in Slowenien (4. bis 22. September) eine intensive Vorbereitungsphase mit echten Bewährungsproben vor der Brust. Während der 46 Lehrgangstage stehen insgesamt 13 Test-Länderspiele auf dem Programm der Mannschaft von Bundestrainer Frank Menz. Höhepunkte der Testspielphase werden die offiziellen Länderspiele gegen Vize-Europameister Frankreich am 6. August in Mannheim sowie am 17. August gegen Europameister und Vize-Weltmeister Spanien im Rahmen der Gran-Canaria-Reise des DBB-Teams.

Die Vorbereitung beginnt am 8. Juli mit einem zehntägigen Trainingslager im Bundesleistungszentrum Kienbaum, inklusive der Spiele gegen die Nationalmannschaft Luxemburgs am 16. und 17. Juli.