Köln (SID) - Knapp vier Jahre nach der Insolvenz von Ex-Meister Köln 99ers nehmen die Bemühungen um eine Rückkehr in die Basketball-Bundesliga in der Domstadt weiter Fahrt auf. Wie der Kölner Express berichtet, fusionieren der Nachfolgeverein SG Köln 99ers und der MTV Köln zu den RheinStars Köln. "Mittelfristig ist das Ziel der Aufstieg in die 1. Bundesliga", sagte Stephan Baeck, der das Projekt maßgeblich vorantreibt.

Der frühere Nationalspieler und Europameister von 1993 arbeitete bei dem ehemaligen BBL-Klub als Sportdirektor und vorübergehend als Trainer, nun will er ein neues Spitzenteam aufbauen. "Das ist der größte Basketballverein Deutschlands mit 730 Mitgliedern und 58 Mannschaften im Spielbetrieb", sagte Baeck. Der 48-Jährige kämpft bereits für eine neue Heimspielstätte: "Wir sind mit der Stadt in Gesprächen über eine neue Multifunktionshalle."

Für die Kölner wird der Weg zurück ins Oberhaus allerdings ein steiniger. Die neu formierten RheinStars müssen sich durch die 1. Regionalliga, die Pro B und Pro A bis ganz nach oben kämpfen. Neue Geldgeber stünden jedoch schon bereit, betonte Baeck: "Es gibt schon positive Signale. Wir suchen aber noch einen Partner, der unsere Vision mitgeht."

Basketball hat in Köln eine große Tradition. Unter verschiedenen Namen gewann der Profiklub 2006 die Meisterschaft und holte insgesamt drei Pokalsiege (2004, 2005, 2007). Nach finanziellen Schwierigkeiten musste die Köln 99ers Basketball GmbH am 10. Juli 2009 dann einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Köln stellen. Eine Woche später wurde der Verzicht auf die Teilnahme am Spielbetrieb für die Saison 2009/2010 bekannt gegeben.