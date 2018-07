Rangun (AFP) Nach einem Angriff auf eine Buddhistin hat ein Gericht in Birma einen Muslim wegen des Auslösens von Unruhen zu 26 Jahren Haft verurteilt. Der 48-jährige drogenabhängige Mann sei für schuldig befunden worden, die Frau im vergangenen Monat mit Tötungsabsicht angegriffen und damit eine Welle der Gewalt ausgelöst zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach fiel das Urteil am Vortag in der Stadt Lashio im Osten des Landes.

