Tunis (AFP) Wegen einer barbusigen Protestaktion in Tunesien sind drei Femen-Aktivistinnen nach Auskunft eines Anwalts zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Deutsche Josephine M. und zwei Französinnen sollten "wegen unzüchtigen Verhaltens vier Monate und einen Tag" im Gefängnis verbringen, sagte der Anwalt Souheib Bahri am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Tunis. Die drei Frauen hatten am 29. Mai vor dem Justizpalast in Tunis mit nacktem Oberkörper gegen die Inhaftierung einer 18-jährigen Femen-Aktivistin protestiert.

