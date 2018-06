Köln (AFP) Das Finale in der Fußball-Champions-League zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist im Mai das Top-Nachrichtenthema gewesen. Die Hauptnachrichten von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 berichteten zusammen 78 Minuten darüber, wie das Institut für empirische Medienforschung am Mittwoch in Köln mitteilte. Damit lag das Fußballspiel noch knapp vor der Syrien-Krise mit einer Sendezeit von 76 Minuten und dem Beginn des NSU-Prozesses mit 75 Minuten.

