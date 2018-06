Paris (AFP) Wegen eines Fluglotsen-Streiks sind in Frankreich am Mittwoch den zweiten Tag in Folge rund 1800 Flüge gestrichen worden. Damit wurde erneut rund jeder vierte Flug abgesagt, wie die französische Luftfahrtbehörde (DGAC) mitteilte. Es seien aber deutlich mehr Verspätungen zu erwarten als am Vortag.

