München (AFP) In der Affäre um das Abzapfen von Internetdaten durch den US-Geheimdienst NSA verlangt Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) von ihrem Ministerkollegen Eric Holder umfassende Aufklärung. In einem Brief an Holder, aus dem die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch vorab zitierte, fordert sie den US-Justizminister demnach auf, ihr die "Rechtsgrundlage für dieses Programm und seine Anwendung" zu erläutern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.