Toulouse (AFP) Der neue A350 des europäischen Flugzeugbauers Airbus soll am kommenden Freitag zu seinem ersten Testflug abheben. Das Langstreckenflugzeug werde um 10.00 Uhr auf dem Flughafen Toulouse-Blagnac im Süden Frankreichs starten, wenn das Wetter es zulasse, teilte das Unternehmen am Dienstagabend nach einem letzten Beschleunigungstest mit. Die Maschine mit Platz für rund 300 Passagiere konkurriert in ihrer Bauweise mit dem neuen, aber pannengeplagten Prestigeflieger Dreamliner des US-Rivalen Boeing.

