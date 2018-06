Berlin (AFP) Zum Besuch von US-Präsident Barack Obama müssen sich Bürger und Touristen in Berlin auf einige Einschränkungen gefasst machen: Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, werden aus Sicherheitsgründen der Pariser Platz am Brandenburger Tor, ein Teil des Potsdamer Platzes, der Flughafen Tegel sowie die Gegend am Charlottenburger Schloss aus Anlass des Besuchs am Dienstag und Mittwoch stark kontrolliert. Schon von Freitag an dürfen weder Autos noch Radfahrer auf den Pariser Platz, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Sperrung gilt dort den Angaben zufolge bis zum 22. Juni.

