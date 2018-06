Sydney (AFP) Volkswagen ruft in Australien fast 26.000 Autos wegen Problemen mit der Gangschaltung zurück. Betroffen sind die Modelle Golf, Jetta, Polo, Passat und Caddy, die zwischen Juni 2008 und September 2011 produziert wurden, wie VW Australien am Mittwoch bekanntgab. In vereinzelten Fällen habe eine elektronische Störung der Gangschaltung zu einer Energieunterbrechung geführt. Dadurch kann es zu einer unfreiwilligen Verlangsamung während der Fahrt kommen.

