Berlin (AFP) In der Bundesregierung wächst angesichts des harten Vorgehens der türkischen Regierung gegen Demonstranten der Widerstand dagegen, in den EU-Beitrittsverhandlungen schon bald ein neues Kapitel zu eröffnen. "Das wird wohl eher nicht möglich sein", hieß es am Mittwoch aus dem Auswärtigen Amt. Es gebe angesichts vieler offener Fragen noch "erhebliche Zweifel". Zuvor hatte bereits Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) gewarnt: "Die türkische Regierung sendet mit ihrer bisherigen Reaktion auf die Proteste das falsche Signal, ins eigene Land und auch nach Europa."

