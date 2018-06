Boston (SID) - Vor dem Auftakt der Endspielserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL hat sich Dennis Seidenberg, deutscher Verteidiger des Finalisten Boston Bruins, zufrieden über seine bisherige Laufbahn geäußert. "Ich bin wirklich stolz, an dem Punkt angekommen zu sein, an dem ich jetzt bin. Es ist eine schöne Sache, dass mich in Deutschland so viele Menschen verfolgen", sagte der gebürtige Schwarzwälder, der mit seiner Mannschaft auf die Chicago Blackhawks trifft.

2011 hatte der 31-Jährige mit Boston zum ersten Mal den begehrten Stanley-Cup gewonnen - und daran offenbar Gefallen gefunden. "Dass wir wieder im Finale stehen", sagte Seidenberg, "ist ein großer Erfolg. Ich hoffe, dass ich den Cup zum zweiten Mal nach Deutschland bringen und ihn mit den Deutschen teilen kann."

Das erste Spiel gegen die Blackhawks findet am Donnerstag (2.00 Uhr/MESZ) beim Vorrunden-Sieger aus Chicago statt.