Athen (dpa) - Der griechische Staatsrundfunk ERT soll Ende August nach einer Sanierung wieder den Sendebetrieb aufnehmen. Dies erklärte am Mittwoch der griechische Regierungssprecher Simos Kedikoglou in Athen.

"Die ERT schließt nicht. Was schließt, ist ein in Schieflage und auf faule Fundamente gebautes "Bauwerk"", sagte er. Die neue griechische Hörfunk- und Fernsehanstalt solle nur noch etwa 1200 Angestellte haben - statt bislang rund 2600 - und NERIT heissen. Die neue Institution werde unabhängig sein. "In Europa gibt es keine Journalisten als Staatsbedienstete", sagte der Regierungssprecher.

Die Reaktionen gegen den Beschluss der Regierung, die ERT zu schließen, dauerten am Mittwoch an. Der Journalistenverband (ESIEA) kündigte kontinuierliche Streiks an, bis die Regierung den Beschluss zur Schließung der ERT zurücknimmt. Der Journalistenverband stellte es den privaten Radiosendern zwar frei, ab Mittwochmittag wieder Nachrichten zu senden. Er erlaubte jedoch nur Informationen im Zusammenhang mit der Schließung der ERT oder den Reaktionen darauf.

Staatliches Radio und Fernsehen ERT