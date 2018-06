Melbourne (SID) - Australiens deutscher Fußball-Nationaltrainer Holger Osieck hat sich nach dem 4:0-Sieg der Socceroos in der WM-Qualifikation gegen Jordanien zu einer sexistischen Äußerung hinreißen lassen. Als ihm nach dem Spiel eine Frau den Weg zur Pressekonferenz zeigen wollte, sagte der 64-Jährige: "Sie wollen, dass ich dort sitze? Sie kommandieren mich wie meine Frau herum."

Danach zitierte er aus dem Brief von Paulus an die Korinther "Mulieres in ecclesiis taceant" und fuhr fort: "Frauen sollten in der Öffentlichkeit einfach die Klappe halten." Er sage dies Zuhause des Öfteren auch zu seiner Gattin.

Als Osieck merkte, dass seine Äußerungen aufgezeichnet wurden, scherzte er sogar über seinen verbalen Fehltritt, welcher ihn "zum Darling der australischen Frauen" machen würde.

Am Mittwoch erkannte Osieck das Ausmaß seiner Aussagen und entschuldigte sich umgehend. "Es war wirklich nichts gegen Frauen und ich entschuldige mich bei jeder Person, die sich hierdurch angegriffen gefühlt hat. Ich habe großen Respekt vor Frauen, bin seit Jahren verheiratet und mit meiner Frau sehr glücklich."