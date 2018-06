San Miguel de Tucumán (SID) - Ein Profi-Fußballer ist in Argentinien wegen Tierquälerei vom Platz gestellt worden. Jose Jimenez sah bei einem Ligaspiel zwischen San Juan and Bella Vista in der nordargentinischen Provinz Tucumán die Rote Karte, nachdem er einen streunenden Hund unsanft vom Platz befördern wollte.

Der Spieler hatte das Tier im Nacken gegriffen und es gegen eine Bande am Spielfeldrand geworfen. Während der Hund offenbar unverletzt floh, musste sich Jimenez vor aufgebrachten Gegenspielern und Zuschauern in Sicherheit bringen.