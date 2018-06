Fürth (SID) - Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth hat Offensivspieler Tom Weilandt unter Vertrag genommen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wechselt der 21-Jährige ablösefrei vom Fußball-Drittligisten Hansa Rostock nach Fürth und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016. "Er hat eine gute Saison in der dritten Liga hinter sich. Außerdem hat er bereits erste Erfahrungen in der zweiten Liga gesammelt", sagte Fürths Sportlicher Leiter Rouven Schröder.