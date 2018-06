Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eine Mitschuld an der finanziellen Schieflage zahlreicher Klubs von sich gewiesen und die Vereine in die Pflicht genommen. "Dass man der Liga oder dem Verband die Schuld gibt, dagegen wehre ich mich", sagte DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock der Bild-Zeitung mit Blick auf die existenzgefährdenden Probleme des Zweitligisten MSV Duisburg, der Drittligisten Kickers Offenbach und Alemannia Aachen sowie des Regionalligisten Wuppertaler SV.

"Ich kann nur ausgeben, was ich einnehme. Alle die, die Risiken eingehen, laufen Gefahr, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert. Wir wünschen uns, dass die Vereine mehr Vorsorge treffen, gerade für Zeiten, in denen es mal nicht läuft", sagte der 56-Jährige: "Wenn der wirtschaftliche Rahmen über Jahre nicht eingehalten wurde und der Verein an einer Stelle angekommen ist, wo es einfach nicht mehr weitergeht, dann ist es im Sinne der Gleichbehandlung, zu sagen: Jetzt ist Schluss."

Sandrock wehrt sich zudem gegen den Vorwurf, der DFB wolle durch rigoroses Vorgehen ein Expempel statuieren. "Blödsinn. Das würde ja bedeuten, dass wir in den vergangenen Jahren ein Auge zugedrückt haben", äußerte der Funktionär: "Es wird nach allen sachgerechten Regeln absolut seriös und objektiv geprüft. Am Ende werden Lizenzen erteilt, oder eben nicht. Ich bin sicher, die Verantwortlichen sind selbstkritisch genug zu erkennen, dass es so einfach nicht mehr weitergehen konnte."

Duisburg ist vom Zwangsabstieg bedroht und hat nach der Lizenzverweigerung durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) das Ständige Schiedsgericht angerufen. Offenbach hat einen Insolvenzantrag gestellt und will in der nächsten Saison in der Regionalliga antreten. Dasselbe gilt für Aachen. Auch die Wuppertaler mussten diesen Schritt gehen und werden in der kommenden Spielzeit in der Oberliga Niederrhein spielen.