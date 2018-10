Athen (AFP) Die griechischen Gewerkschaften haben aus Protest gegen die Schließung des Staatsfernsehens für Donnerstag zu einem 24-stündigen Generalstreik aufgerufen. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der Gewerkschaft für den Privatsektor, GSEE, war im Zusammenhang mit der am Vortag erfolgten Schließung des Senders ERT von einem "Staatsstreich" die Rede. Zusammen mit Adedy, der Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst, rief GSEE außerdem zu einer Kundgebung vor dem ERT-Gebäude in Athen auf.

