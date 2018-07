Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat sich in einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Abdullah Gül besorgt über die "exzessive Gewalt" in dem Land geäußert. Das Präsidialamt bestätigte Informationen der türkischen Zeitung "Hürriyet". Dabei wies Gauck auch auf die besorgten Stimmen in der deutsch-türkische Gemeinde in Deutschland hin. Nach einer neuen Nacht schwerer Gewalt hat die türkische Polizei wieder Stellung am Rande des Taksim-Platzes in Istanbul bezogen. Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan will am Nachmittag Vertreter der Protestbewegung treffen.

