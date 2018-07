Istanbul (dpa) - Nach der Peitsche jetzt das Zuckerbrot? Nach dem massiven Polizeieinsatz am Taksim-Platz scheint Erdogan bereit, die Istanbuler über das Bauprojekt im Gezi-Park abstimmen zu lassen. Zuvor hatte es international Kritik am Vorgehen seiner Regierung gehagelt. Und: Bei den Protesten geht es inzwischen vor allem um Kritik an seinem autoritären Regierungsstil.

