Istanbul (dpa) - Nach einem Aufruf der türkischen Protestbewegung haben sich erneut Tausende Menschen auf dem Taksim-Platz und im angrenzenden Gezi-Park in Istanbul versammelt. An den Zufahrtstraßen standen auch am Abend Wasserwerfer der Polizei, berichteten Augenzeugen. Rund um den Platz hielten sich Polizeieinheiten in Bereitschaft. Um das Protestlager der Bewegung im Gezi-Park waren Barrikaden errichtet. Die Lage war in der Nacht zuvor dramatisch eskaliert, als die Polizei Tränengas in eine große Menschenmenge feuerte.

