New York/Berlin (dpa) - Action-Darsteller Jackie Chan (59) will sein Leben als Musical auf die Bühne bringen. Er schreibe momentan an einem Stück, das auf seinen Memoiren "I AM JACKIE CHAN: My Life in Action" basiert.

Das sagte Chan laut "Hollywood Reporter" am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in New York. "Wir suchen im Moment einen Regisseur für das Musical. Das ist alles sehr aufregend".

Der chinesische Stuntman und Schauspieler ("Rush Hour") wolle als Erzähler durch die Geschichte führen, die sich auf seine frühe Jugend und seine Zeit in einer Kinder-Akrobatikgruppe fokussieren soll.

Außerdem arbeite Chan an einer Fortsetzung seiner Memoiren, berichtet das Branchenblatt: "Das Originalbuch ist 15 Jahre alt und meine Karriere ist seitdem sehr, sehr aufregend und interessant gewesen", sagte Chan.