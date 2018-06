Washington/Berlin (dpa) - Die US-Talkmasterin Oprah Winfrey (59) will zwölf Millionen Dollar (neun Millionen Euro) an das Nationalmuseum für afro-amerikanische Geschichte und Kultur in Washington spenden.

"Ich bin so stolz auf die afro-amerikanische Geschichte und ihren Beitrag für unsere ganze Nation", sagte Winfrey laut einer Mitteilung des Museums vom Dienstag. "Mit meiner Spende an das Museum will ich helfen sicherzustellen, dass wir unsere Kultur und Geschichte ehren und bewahren."

Die Medienunternehmerin, die im US-Bundesstaat Mississippi aufgewachsen ist, hatte bereits im vergangenen Jahr eine Million Dollar an das Museum gespendet. Aus Dank will die Museumsleitung das Theater des Hauses "Oprah Winfrey Theater" nennen.