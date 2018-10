Toliman (AFP) Die mexikanischen Behörden haben mindestens 275 Arbeiter aus einem Lager befreit, wo sie wie Sklaven gehalten wurden. Die Arbeiter seien per Anzeige mit falschen Versprechungen angelockt und dann gegen ihren Willen festgehalten worden, sagte Staatsanwalt Salvador González am Dienstagabend in Guadalajara im Bundesstaat Jalisco. Auf dem Gelände eines Betriebs für Bio-Tomaten hätten sie unter beengten und verschmutzten Bedingungen hausen müssen und seien bei Fluchtversuchen geschlagen worden.

