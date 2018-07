Nordholz (dpa) - Nach 68 Jahren in Übersee ist ein altes Flugzeug per Schiff nach Deutschland zurückgekommen: Das ehemalige Bordflugzeug Arado Ar 196 des Kreuzers "Prinz Eugen" der Kriegsmarine soll nun im niedersächsischen Nordholz bei Cuxhaven restauriert werden. Die "Prinz Eugen" hatte als einziges Großkampfschiff den Zweiten Weltkrieg überstanden und war mit dem Flugzeug als Reparationsleistung an die USA ausgeliefert worden. Zuletzt stand die seltene Maschine in einem Luftfahrtmuseum in Pensacola/Florida.

