Köln (dpa) - Die amerikanische Sängerin Barbra Streisand hat zu Beginn ihrer Deutschland-Minitournee Tausende Fans in Köln begeistert. Der Weltstar gab in der Lanxess Arena bekannte Songs wie "Woman In Love" oder "The Way We Were" zum Besten. Begleitet wurde die 71-Jährige von einem 60-köpfigen Orchester. Mit von der Partie war auch Streisands Sohn Jason Gould, mit dem sie im Duett sang. Auch ihre Halbschwester Roslyn Kind sollte im späteren Teil der Konzerts auftreten. Am Samstag gastiert die US-Künstlerin in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.