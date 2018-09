Hannover (dpa) - US-Musiklegende Bob Dylan ("Blowin' in the Wind) kommt im Oktober nach Deutschland. Der 72-Jährige startet seine Tour am 18. Oktober in Hannover und ist danach in Hamburg, Düsseldorf und Berlin zu sehen. Das teilte die Berliner Veranstaltungsagentur Semmel am Mittwoch mit.

Der Vorverkauf für die Tickets startet an diesem Freitag. Dylan, der eigentlich Robert Allan Zimmermann heißt, gilt mit mehr als 110 Millionen verkauften Tonträgern als einer der bedeutendsten Folk- und Rockmusiker weltweit. Rund 35 Studioalben hat er bislang veröffentlicht, etwa "Tempest" (2012). In Deutschland war Dylan zuletzt live 2011 zu sehen.

Homepage Bob Dylan