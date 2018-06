München (dpa) - Der FC Bayern hat zwar das Triple gewonnen und damit Fußball-Geschichte geschrieben - für die Toten Hosen ist das aber noch lange kein Grund für übertriebenen Respekt. Bei ihrem Konzert in der Olympiahalle in München ließen sich die bekennenden Düsseldorf-Fans nicht davon abhalten, ihre Anti-Hymne "Bayern" zu singen. Er woll nicht provozieren, sagte Frontmann Campino grinsend. Auch von Pfeifkonzerten und Buh-Rufen der Fans ließ er sich nicht abhalten und stimmte an: "Ich würde nie zum FC Bayern München gehen".

