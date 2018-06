Kuneitra (AFP) Österreich hat am Mittwoch mit dem Abzug seiner Blauhelmsoldaten von den Golanhöhen begonnen. Eine erste Gruppe von 20 Soldaten der UN-Mission passierte am Morgen den Kontrollposten Kuneitra an der Waffenstillstandslinie zwischen Syrien und der von Israel besetzten Seite der Golanhöhen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur berichtete. Die Regierung in Wien hatte den Abzug der 380 Soldaten am 6. Juni bekanntgegeben und mit der zunehmenden Gefährdung durch den syrischen Bürgerkrieg begründet.

