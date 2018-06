Gewaltsamer Einsatz der Polizei auf Taksim-Platz in Istanbul

Istanbul (dpa) - Zehn Tage nach ihrem Rückzug vom Istanbuler Taksim-Platz geht die türkische Polizei wieder mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Inzwischen ist der Platz - das Symbol für den Widerstand gegen die Regierung Erdogan - weitgehend geräumt. Schwer gerüstete Einsatzkräfte hatten am Abend zehntausende Demonstranten mit Wasserwerfern und Tränengas attackiert. Vorher waren schon Gummigeschosse gefeuert worden. Zusammenstöße wurden in der Nacht auch aus der Hauptstadt Ankara gemeldet.

Karlsruhe setzt Verhandlung zu EZB-Krisenkurs fort

Karlsruhe (dpa) - Der Streit um den Krisenkurs der EZB auf höchstrichterlicher Ebene geht weiter: Das Bundesverfassungsgericht setzt heute seine Anhörung fort. Zum Auftakt der zweitägigen Verhandlung gestern hatte das Gericht Verständnis für Kritik gezeigt, die Notenbank handele zu eigenmächtig. Zugleich ist aber die Frage offen, ob Karlsruhe überhaupt über die Klagen entscheiden kann. Die Kläger befürchten Milliardenrisiken für Deutschlands Steuerzahler - die EZB schaffe Fakten am Parlament vorbei.

Kabinett beschließt Ehegattensplitting auch für Homo-Paare

Berlin (dpa) - Nach dem Karlsruher Urteil zur steuerlichen Gleichbehandlung von Homo-Paaren bringt Schwarz-Gelb heute eine entsprechende Regelung auf den Weg. Das Kabinett will dazu einen Entwurf für eine rasche Neuregelung des Ehegattensplittings beschließen. Die Fraktionen wollen den Gesetzentwurf dann noch diese Woche einbringen und Ende Juni darüber abstimmen lassen. Damit soll eine schnelle Umsetzung gewährleistet sein. Eine volle Gleichstellung auch im Adoptionsrecht stößt in der Union weiter auf Widerstand.

Widerstand gegen Datensammelwut in den USA wächst

Washington (dpa) - In den USA formiert sich immer mehr Widerstand gegen Datenklau im Namen der Sicherheit. Unter dem Motto "Stop Watching Us" startete eine Gruppe von Firmen und Bürgerrechtsgruppen eine Kampagne gegen die Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA. Europäische Politiker versuchen, mehr über das Ausmaß der Überwachung zu erfahren. Kanada gab zu, ein ähnliches Spionageprogramm zu betreiben. Der nach Hongkong geflohene Informant Edward Snowden wurde inzwischen von seinem Arbeitgeber entlassen.

Im NSU-Prozess wird Carsten S. weiter vernommen

München (dpa) - Im NSU-Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht soll heute der Angeklagte Carsten S. weiter vernommen werden. Er hat bereits an drei Verhandlungstagen ausgesagt. Gestern hatte er über Andeutungen der mutmaßlichen Neonazi-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt berichtet, die er als Hinweis auf ein bisher unbekanntes Attentat in Nürnberg wertete. Tatsächlich hatten Medien 1999 über einen Rohrbombenanschlag in einer türkischen Gaststätte berichtet. Damals vermutete aber niemand einen rechtsextremen Hintergrund.

US-Außenministerium soll laut Medien Sexskandale vertuscht haben

Washington (dpa) - Das US-Außenministerium soll Medienberichten zufolge eine Reihe von Sexskandalen unter den Teppich gekehrt haben - darunter einen um den US-Botschafter in Belgien. Wie die TV-Sender CBS und CNN unter Berufung auf Protokolle des Ministeriums von 2012 berichteten, soll der Diplomat "regelmäßig seinen Personenschutz abgeschüttelt haben, um sich sexuelle Wünsche von Prostituierten und auch Minderjährigen erfüllen zu lassen." Der Diplomat sei zwar zur Befragung nach Washington beordert, jedoch im Amt belassen worden.