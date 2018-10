Leuggern (SID) - Der norwegische Radprofi Alexander Kristoff hat Sprintstar Peter Sagan den zweiten Tagessieg bei der Tour de Suisse weggeschnappt. Auf der fünften Etappe über 178,4 km von Buochs nach Leuggern siegte der 25-Jährige vom Team Katjuscha im Massenspurt vor dem favorisierten Slowaken im Trikot der Cannondale-Equipe. Während die deutsche Sprint-Hoffnung John Degenkolb (Gera/Argos) nicht in die Entscheidung eingreifen konnte, überzeugte der Deutsch-Australier Heinrich Haussler (IAM) mit Platz fünf.

In der Gesamtwertung führt weiter der Schweizer Mathias Frank (BMC), der zeitgleich mit Sieger Kristoff 23. wurde. Zweiter ist der Tscheche Roman Kreuziger (Saxo) mit 23 Sekunden Rückstand auf Frank vor Vorjahressieger Rui Costa (Portugal/Movistar), der weitere zwölf Sekunden zurückliegt. Bester Deutscher war am Mittwoch Simon Geschke (Berlin/Argos) auf Platz 62.

Die sechste Etappe führt am Donnerstag über 178,4 km von Leuggern nach Meilen und kommt aufgrund von zwei Bergwertungen der dritten Kategorie in der zweiten Rennhälfte Ausreißern entgegen. Die Tour de Suisse endet am kommenden Sonntag mit einem Zeitfahren am Flumserberg.