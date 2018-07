Goes (SID) - Der frühere deutsche Straßenrad-Meister Robert Wagner hat den Prolog der 27. Ster ZLM Toer in den Niederlanden gewonnen. Der 30 Jahre alte Magdeburger vom Team Blanco setzte sich im Auftaktzeitfahren über 9,1 km in Goes am Mittwochabend in 9:40 Minuten vor seinem niederländischen Teamkollegen Lars Boom (zwei Sekunden zurück) durch. Sprinter Marcel Kittel (Arnstadt/Argos) wurde am ersten Tag der Test-Rundfahrt für die Tour de France (29. Juni bis 21. Juli) mit vier Sekunden Rückstand auf Wagner Vierter.

André Greipel (Rostock/Lotto) wurde Zehnter (+0:13), sein britischer Rivale Mark Cavendish (Quick Step) kam auf Platz 14 (+0:18). Die zweite Etappe mit Start und Ziel in Breda führt am Donnerstag über 175,7 km, die Rundfahrt endet am Sonntag in Boxtel.