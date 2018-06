Madrid (AFP) Ein Altenpfleger ist in Spanien wegen der Ermordung von elf Senioren schuldig gesprochen worden. Eine Jury in Girona befand den 45-jährigen Angeklagten am Dienstag einstimmig schuldig, im Altersheim La Caritat in der katalanischen Stadt Olot zwischen August 2009 und Oktober 2010 elf Senioren getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert 194 Jahre Haft für den in der Presse als "Todesengel" bekannten Mann. Über das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.