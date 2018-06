Rotterdam (SID) - Trotz der zuletzt wenig ermutigenden Auftritte wollen die deutschen Hockey-Frauen bei dem am Donnerstag beginnenden Halbfinal-Turnier der World League in Rotterdam die Qualifikation für die WM 2014 (31. Mai bis 15. Juni) perfekt machen. "Wir fahren da hin, machen unseren Job und holen die WM-Qualifikation," sagte Bundestrainer Jamilon Mülders: "Wenn die Mannschaft ihr Potenzial abrufen kann, funktioniert das auch."

Dazu muss sein neu formiertes Team aber "ein deutlich anderes Gesicht vom deutschen Damenhockey präsentieren", forderte der ehemalige Nationalspieler angesichts der zuletzt deutlichen Niederlagen in der Vorbereitung gegen Olympiasieger Niederlande (2:10) und Australien (1:5) sowie eines Remis gegen Südkorea (1:1).

In Rotterdam, wo Deutschland in der Vorrundengruppe B auf Belgien (Mittwoch/12.00 Uhr), Neuseeland (Donnerstag/16.00) und Indien (Samstag/12.00) trifft, muss die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) mindestens Dritter werden, um das WM-Ticket sicher in der Tasche zu haben. Andernfalls ist das Team auf die Schützenhilfe anderer Nationen angewiesen.

Für die WM-Endrunde sind die Niederlande als Gastgeber automatisch qualifiziert, darüber hinaus lösen die fünf Kontinentalsieger sowie die sechs besten Teams der World-League-Halbfinals die WM-Tickets. Sollten die Niederlande allerdings bei der EM (17. bis 24. August) in Antwerpen triumphieren, erhöht sich diese Zahl auf sieben Starter.