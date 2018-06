Johannesburg (AFP) Südafrikas schwer kranker Nationalheld Nelson Mandela zeigt nach Angaben von Staatschef Jacob Zuma Anzeichen der Besserung. "Ich bin glücklich, verkünden zu dürfen, dass Madiba seit heute Morgen besser auf seine Behandlung reagiert", sagte Zuma am Mittwoch vor dem Parlament in Pretoria. Madiba ist der in Südafrika gebräuchliche Kosename für den 94-jährigen Ex-Präsidenten. "Wir sind glücklich über die Fortschritte, die er nach den zuletzt sehr schwierigen Tagen macht", sagte Zuma weiter.

