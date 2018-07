Halle/Westfalen (SID) - Rekord-Champion Roger Federer (Schweiz/Nr. 1) hat beim Rasenturnier in Halle/Westfalen einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Der fünfmalige Sieger bei den Gerry Weber Open setzte sich gegen Wildcard-Inhaber Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) souverän 6:3, 6:3 durch und trifft im Viertelfinale am Freitag auf Mischa Zverev (Hamburg). Der Weltranglisten-156. aus Hamburg hatte sich 7:6 (7:5), 6:3 gegen Lucky Loser Mirza Basic (Bosnien) durchgesetzt.

Federer hatte das Vorbereitungsturnier auf Wimbledon in den Jahren 2003 bis 2006 und 2008 gewonnen. Beim Grand Slam in Wimbledon hatte der Rekord-Grand-Slam-Sieger 2012 seinen siebten Titel gewonnen. In diesem Jahr ist der Weltranglistendritte bislang noch ohne Turniersieg.